Une deuxième exposition solo pour la peintre Geneviève Saint-André

L’artiste de Saint-Benjamin, Geneviève St-André présentera sa seconde exposition solo, intitulée « l’Eau-tre », à la Galerie d’art de Sainte-Marie, dès le 17 septembre.

La peintre présente un corpus d’œuvres mettant en scène l’humain et sa relation avec l’eau, qui devient l’autre, pour ensuite se révéler à lui-même.

« Quand j’ai eu l’idée de l’exposition, » explique l’artiste, « c’était bien avant le contexte mondial que nous vivons actuellement. J’avais d’abord eu ce besoin d’exprimer ma profonde relation d’amour avec l’élément de l’eau, qui nous constitue, qui nous entoure et nous maintient en vie. Ensuite est apparu le parallèle entre les autres et moi — même. Ce qui arrive chez l’autre vient assurément influencer ma propre existence. Par exemple, la grande barrière de corail est peut-être loin de moi physiquement, mais l’aggravement de son état vient changer la donne pour tous les êtres. L’eau est une porteuse de vie, ainsi qu’un écran divulguant de précieux enseignements. Et, bien que l’Inconnu qui nous fait parfois peur nous soit révélé par ce miroir liquide, il n’en est pas moins que l’eau constitue aussi un lien si fort entre nous qu’il a le pouvoir d’annihiler toute divergence. Il demeure un dénominateur commun à ne jamais perdre de vue, surtout dans des périodes de profonds bouleversements. »

Soirée d’inauguration

Geneviève sera sur place à la première soirée de l’exposition, dès 19 h, pour discuter avec les visiteurs qui s’y présenteront. Elle sera aussi présente le 25 septembre en après-midi, lors des Journées de la Culture, et proposera à cette occasion, aux gens sur place, d’écrire un court texte au sujet d’une œuvre de l’exposition qui les inspire en particulier. Tous les textes seront affichés et feront ensuite partie de l’exposition.

À l’occasion de la 11e édition de la Belle Tournée, organisée par Artistes et Artisans de Beauce, au début d’octobre 2021, Geneviève peindra sur les lieux de l’exposition, laquelle se poursuivra jusqu’au 28 novembre.

Une œuvre en deux temps

En plus d’être une peintre, la jeune femme est auteure. L’œuvre qui constituera la page couverte de son premier roman, Jack-La clé anglaise, sera présentée durant son exposition. Le livre sera publié dès le mois d’octobre.

Artistes et Artisans de Beauce, en collaboration avec la Ville de Sainte-Marie, ont rendu possible cette exposition.