Six panneaux historiques seront installés à Saint-Benoit-Labre

Dans le cadre des Journées de la culture, la Société historique de Saint-Benoît-Labre a procédé hier au dévoilement de six affiches révélant des faits historiques sur cette municipalité.

Ces affiches sont le résultat d’un projet de longue haleine dans lequel les membres de l'organisme se sont dévoués corps et âme, pendant près d'un an, pour effectuer la recherche historique et concevoir les panneaux.

Le travail a bénéficié d'un soutien financier de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce et le gouvernement du Québec.

Deux panneaux seront installés devant le bureau municipal de Saint-Benoît-Labre (216, route 271) alors que trois se trouveront près de l’église, sur la rue de la Fabrique. La sixième affiche prendra place à l’entrée de la piste cyclable. Puisqu'elles seront à l'extérieur, ces affiches seront accessibles à tous en tout temps.

Lors du dévoilement à la salle municipale, les participants ont pu aussi entendre Josette Labbé présenter son roman L’histoire de la morte, de même que France Quirion qui a livré une présentation sur l’utilisation et l’histoire du lin. De même, une prestation de musique traditionnelle par Gaétan Morissette, multi- instrumentiste, a suivi.

« Saint-Benoît-Labre est une municipalité avec un historique riche, mais souvent méconnu. C’est pourquoi les membres de la Société historique se sont donnés comme mission de faire découvrir cette histoire à ses citoyens et aux visiteurs », ont indiqué les organisateurs de l'événement.