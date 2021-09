Un soutien de 42 360 $ aux Amants de la Scène

La MRC de Beauce-Sartigan a accordé 42 360 $ en financement à l’entreprise Les Amants de la Scène.

Ces fonds proviennent de la Politique de développement du territoire de la MRC. L’aide financière leur permet de faire l’acquisition de matériel pour la diffusion de spectacles professionnels sur le web.

Le coût total de cette acquisition (caméras et mixeur vidéo) est de 56 218 $. Il sera possible de capter des spectacles et d’en faire la diffusion sur le web. Plusieurs caméras de différents types seront utilisées en complémentarité avec les équipements déjà existants du diffuseur. Les équipements serviront dans les nombreuses salles et pourront servir pour des projets régionaux, le tout supervisé par les techniciens des Amants de la Scène. Tout le matériel sera mobile et servira à promouvoir notre région par la présentation d’activités de toutes sortes dans le domaine des arts en général.

Dans ce contexte de pandémie, la diffusion sur le web permettra aux Amants de la Scène de poursuivre sa mission d’offrir des spectacles professionnels de qualité à la population.