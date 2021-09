Une rentrée foisonnante au Moulin La Lorraine

En fin de semaine dernière, le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin a lancé deux nouvelles expositions d'envergure et annoncé la tenue d’activités culturelles qui sauront nourrir l’appétit des amateurs d’art et de culture et divertir les familles pendant tout l’automne.

D'abord l’exposition «Métissage, liens tissés», installée à la Salle Pierre-Beaudoin, qui offre au public la chance de découvrir l'artiste Marie-Josée Gustave et d’admirer ses créations tridimensionnelles de papier et de carton. Épurées, délicates et évocatrices, ses sculptures sont réalisées à l’aide de techniques empruntées à l’artisanat traditionnel dans une approche contemporaine.

L’exposition évoque les liens entre les différentes sociétés qui ont construit l’identité de l’artiste et suscite une réflexion sur la rencontre des cultures et la diversité.

Par ailleurs, dans le hall du Moulin et la Salle des Courroies, se déploie l’exposition thématique «Tous pareils… mais différents!», réalisée par l’équipe du Moulin en collaboration avec le Musée de la civilisation et des prêteurs privés. Inspirée des besoins fondamentaux, cette exposition à caractère éducatif met en lumière des savoir-faire millénaires reliés à la fabrication du pain et du vêtement.

On y retrouve des objets de patrimoine y compris des éléments issus de la culture autochtone, des maquettes, des œuvres d’art anciennes et actuelles, dont une broderie d’art de Marie-Renée Otis.

Le public pourra visiter ces expositions les samedis et dimanches de midi à 16 h, jusqu’au 5 décembre. À compter du mois d’octobre, elles seront offertes au public scolaire du primaire sous forme de visite à distance par visioconférence.

Journées de la Culture

Les 25 et 26 septembre, le Moulin ouvrira ses portes gratuitement dès 10 h à l’occasion des Journées de la Culture.

Le dimanche 26 septembre (midi à 15 h), les visiteurs pourront observer l’activité d’une curieuse machine conçue par l’artiste Mathieu Fecteau : le Tric-O-Mobile, un tricycle qui tricote! Toute la famille sera épatée de voir une tuque de laine se tricoter à chaque coup de pédalier. Les intéressées pourront également fabriquer un pompon et courir la chance de gagner une tuque par tirage au sort.

Enfin, le 17 octobre marque le retour de la Fête de la farine et le 5 décembre, celui de Noël au Moulin, qui recevra le dynamique trio La Chick-À-Dée pour clôturer la saison 2021.

En raison de la situation sanitaire, toute visite ou participation aux activités se fait sur réservation en communiquant au 418 625-4400. Pour plus d’informations, consultez le site Internet du Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin.