Une vingtaine d'endroits à visiter durant La Belle Tournée

Du 1er au 3 octobre il sera possible pour la population de visiter plus d’une vingtaine d’ateliers d’artistes et de de lieux de diffusions de la région dans le cadre de La Belle Tournée, circuit des arts de la Beauce, qui en est à sa 11e présentation.

L'organisme Artistes et Artisans de Beauce, qui parraine l'événement, avise aussi que certains commerces prennent également part au parcours en tant qu’arrêts incitatifs.

Afin de débuter en grand ce retour de l'événement, Artistes et Artisans de Beauce collabore avec la MRC Beauce Sartigan à l’organisation d’une soirée 5 à 7 où réseautage, conférence, table ronde et prestations prendront place autour du thème La vivacité culturelle en région, un levier économique important!

Lors de cette soirée, artistes, travailleurs culturels, gens d’affaires, élus et collaborateurs du milieu des arts sont invités à venir discuter autour de cette thématique. Cet événement aura lieu au Centre multifonctionnel de Saint-Ephrem le vendredi 1er octobre dès 16 h 30.

Les 2 et 3 octobre de 10 h à 17 h, les portes des ateliers d’artistes ainsi que de plusieurs lieux culturels seront ouvertes pour le public. La carte interactive du parcours, ainsi que toutes les adresses sont disponibles sur le site de La Belle Tournée et des dépliants seront disponibles sous peu aux différents bureaux touristiques de la région.

En cours de route, les visiteurs seront également invités à prendre une pause dans l’un de nos cinq arrêts incitatifs, tous des commerces en agroalimentaire, qui sauront faire découvrir leurs spécialités locales.

Pour celles et ceux qui ne pourront pas se déplacer entre les divers ateliers, ou n’auront pas le temps de faire la tournée en entier, La Belle Tournée en direct sera également de retour sur le site web de La Belle Tournée, ainsi que sur la page Facebook de l’événement.

Dans le cadre de cette formule, une capsule sera réalisée dans chacun des ateliers afin de vous faire découvrir, à distance, les univers créatifs de chacun. L’an dernier, la version en direct avait pu avoir lieu, contrairement à La Belle Tournée traditionnelle et a bénéficié de plus de 20 000 visionnements!

« Avec l’engouement qu’a connu l’édition principalement web de l’an dernier, en plus de la popularité de la tournée au préalable, nous croyons sincèrement que ce retour de l’événement dans sa formule « plus que complète » saura attirer les visiteurs qui ont hâte de découvrir ce que nos artistes ont réalisés dans l’ombre durant ces deux dernières années » a souligné la directrice d’Artistes et Artisans de Beauce et coordonnatrice de l’événement, Nady Larchet.

L’horaire des diffusions en direct sera disponible sur le site web de l’événement quelques jours avant son lancement.

Malgré la possibilité de tenir l’événement dans sa formule complète, il est évident que certaines mesures sanitaires devront être respectées autant pour les artistes que les visiteurs. Pour la visite des ateliers, les visiteurs devront procéder au lavage des mains à l’entrée de l’atelier, en plus de devoir porter un couvre-visage. La capacité de visiteurs en simultané possible sera déterminée selon la grandeur de chacun des ateliers. Le passeport vaccinal n’est pas exigé pour les visites d’ateliers et des commerçants, par-contre, il sera nécessaire afin d’accéder à l’événement de lancement.

Artistes participants

Guylaine Jacques, François Drouin, Adoul Gabbour, Geneviève St-André, André Grégoire, Stéphanie Boulet, Luc et MarieJo, Alain Lapierre, Johanne Maheux, Louise Champagne, Gaétane Boucher, Julie Goulet, Claude-Félix Pomerleau, Johanne Grondin, Carole Giguère, Danielle Robinson, Mireille Toulouse, Lise Rodrigue Fafard, Claude Gagné, René Bérubé, Julie Morin, Lucie Veilleux, Geneviève Bilodeau.

Arrêts incitatifs

Pralinière Notre-Dame-des-Pins, VG café, Restaurant Chez Gérard, L’artisan d’ail, Café-Bistro Temps Souviens-tu?