Un Oktoberfest façon beauceronne

À partir du 2 octobre, la Beauce fête l’Oktoberfest. Toutes les fins de semaine, une entreprise agrotouristique jumelée à une suggestion d’activité sera mise en valeur dans un circuit d’automne aux saveurs locales. Chacune des destinations gourmandes proposera ainsi une assiette au coût de 10 $, dans laquelle se retrouveront saveurs et spécialités de la région.

Les visiteurs sont invités à parcourir le territoire, à bâtir des itinéraires selon leur horaire et leurs intérêts et à en profiter pour acheter local et soutenir les entrepreneurs beaucerons en goûtant l’assiette que chacun aura préparée avec passion. Plusieurs activités seront offertes pour complémenter l’expérience. Les gens pourront faire des activités plein air, de détente et culturelles. De plus, plusieurs suggestions de restaurants et d’hébergements sont proposées.

Calendrier des activités de l’Oktoberfest

Samedi 2 octobre

Frampton Brasse — dégustation de bière & bouchée (2 choix) dans une ambiance musicale chaleureuse

Suggestion de sortie : Musée ferroviaire de Beauce — visite de l’abri antinucléaire de la gare

Dimanche 3 octobre

Verger et cidrerie Les Roy de la pomme — 2 cidres au choix & plateau de 4 bouchées aux saveurs locales

Suggestion de sortie : NRJ Spa Nordique — soins de massothérapie, esthétique et expérience thermique

Samedi 9 octobre

Bleuetière Goulet — bouchées gourmandes & café au gin à l’érable

Suggestion de sortie : Woodooliparc – dernière fin de semaine d’ouverture du Vol 315 : l’ère des dinosaures. Sur réservation seulement

Dimanche 10 octobre

Verger l’Argousière — boîte à lunch gourmande avec fromage aux épices d’argousier

Suggestion de sortie : Hôtel et centre de congrès Le Georgesville — repas au restaurant le Point-virgule ou nuitée à l’hôtel

Samedi 16 octobre

Ferme Simon Fortin — 3 desserts gourmands à base de citrouilles et courges

Suggestion de sortie : Domaine du Mont Radar — évènement de la Montagne aux Mille et un jujubes pour profiter de la randonnée et résoudre des énigmes

Dimanche 17 octobre

Maria Razo — Cuisine mexicaine — ceviche de sole et tortillas pour mettre un peu de chaleur dans votre automne

Suggestion de sortie : Noah Spa — soins de massothérapie, esthétique et bassin Eaunergique

Samedi 23 octobre

Café-Bistro Temps Souviens-tu ? – sandwich carnivore, salade, café filtre et sucres à la crème de diverses saveurs

Suggestion de sortie : La Cache à Maxime — repas au resto-bar d’La Cache ou nuitée à l’hôtel

Dimanche 24 octobre

La Pralinière — un dessert décadent à la thématique automnale vous attend !

Suggestion de sortie : La Cache du Golf — l’hôtel est toujours accessible pour les réservations de nuitées

Samedi 30 octobre

L’Artisan du Café — Café, muffin & pacanes à l’érable

Suggestion de sortie : Le Village beauceron — sentier aménagé pour l’Halloween pour petits et grands

Dimanche 31 octobre

La Fromagerie La Pépite d’Or — trio de fromages, dont le troisième au choix

Notez que les horaires diffèrent d’une entreprise à l’autre. Plus d’informations au www.destinationbeauce.com, dans la section « Évènements ».