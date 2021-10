La soprano Carole-Anne Roussel à Saint-Georges ce vendredi

Pour le premier des Concerts sous le clocher de la saison 2021-2022, la soprano québécoise Carole-Anne Roussel présentera « Opéras et mélodies » ce vendredi 8 octobre à 20 h en l’église de Saint-Georges.

Récipiendaire du prestigieux Prix d’Europe 2021, elle est présentement artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Élisabeth de Belgique, et a en main une maîtrise avec distinction du Conservatoire de musique de Québec.

Elle sera accompagnée au piano par Martin Dubé. Après avoir complété sa maîtrise en musique de chambre à l’université McGill, Martin est boursier de la Manhattan School of Music de New-York. Il part donc aux États-Unis poursuivre des études professionnelles en «coaching vocal» et en accompagnement. Il est chef de chant à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal depuis plus de 20 ans.

Pour information pour l'achat des billets : [email protected]