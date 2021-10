Du théâtre de Far West à Saint-Odilon

La troupe de théâtre de Saint-Odilon reprend du service en présentant, à la mi-novembre, une toute nouvelle pièce intitulée simplement Far West.

Il s'agit de la dixième mouture de l'auteur Alex Bilodeau, qui avait entrepris l'écriture de cette comédie en 2019 en vue d'une présentation à l'automne 2020, mais dont les plans ont bien sûr été chamboulés par la pandémie de la COVID-19.

« Maintenant rendu à l’automne 2021, sans se laisser intimider par cet adversaire, nous sommes de retour, prêts à vous donner le show le plus drôle et le plus divertissant possible afin d’avoir le plaisir d’entendre vos rires », d'écrire M. Bilodeau dans le communiqué de presse d'annonce du spectacle.

Et comme par les années passées, il assure la mise en scène, en plus de jouer dans la pièce, portant tous les chapeaux, cette fois-ci « de cow-boy! »

La pièce

En 1866, au Far West, la petite ville de Whisky Town risque de devenir une ville fantôme. Après une ruée vers l’or infructueuse, les habitants quittent la région.

Monica et son époux Jack dirigent leur saloon tant bien que mal, mais les semaines à venir ne s’annoncent pas roses. Leurs principaux clients sont des hors-la loi recherchés. Parmi eux, les frères Jackson et leur ennemi juré Buffalo Woods, des bandits pour qui leur seul moyen d’annuler leur peine de mort est le mariage à vie...

Mais un jour, une belle et mystérieuse bourgeoise, Mary Jane Robinson, haute dignitaire de l’État, arrive en ville. L’avenir de Whisky Town et du saloon est en jeu, pas question de tout fermer, quitte à compter quelques mensonges… Et de plus, elle ne laisse aucun homme indifférent, une rivalité sans merci pourrait bien éclater entre Jackson et Woods. Est-ce que le shérif Parker Jones réussira à maintenir la paix à Whisky Town? Bienvenue au Far West.

Au profit de l'OTJ

Outre Alex Bilodeau, la distribution comprend Cassy Fortier, Stéphane Grenier, Patrick Labbé, Katy Jean, Nancy Nadeau, Maude Maheux, Luce Boily et Édith Maheux.

Il y aura quatre représentations, soit les 12, 13, 19 et 21 novembre à la salle municipale de Saint-Odilon. La pièce est aussi présentée au profit de l'OTJ locale qui est une coopérative de solidarité.

Les billets, qui donnent droit à un siège réservé et numéroté, sont disponibles dès maintenant en quantité limitée (en respect des mesures sanitaires en vigueur à ces dates) au coût de 20$. Pour réservation, composez le 418-464-2080.