La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce fêtera l'Halloween en grand

Durant trois jours, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce veut faire vivre à sa population l’Halloween en offrant plusieurs activités pour tous les âges.

28 octobre : Heure du conte Plumard à la rescousse d’Éléonore

Déguise-toi et viens écouter l’histoire de Plumard à la rescousse d’Éléonore, écrite et racontée par Mme Danielle Robinson, à 18 h 30 à la Bibliothèque du Vieux-Couvent.

30 octobre : Défi-Évasion Raconte-moi une légende !

Formez votre groupe et préparez-vous à vous évader le plus rapidement possible !

Où : dans le stationnement de l’aréna

Quand : de 13 h à 17 h 45 (6 plages horaires disponibles, 2 groupes par plage horaire)

Coût : 60 $/groupe (maximum de 6 personnes par groupe)

Durée de 30 minutes

Inscription obligatoire au www.vsjb.ca via Voilà !

30 octobre : Patin Halloweenesque

Venez patiner costumé à l’aréna de Saint-Joseph entre 17 h et 19 h. Quatre plages horaires disponibles, durée de 30 minutes. Inscription obligatoire au www.vsjb.ca via Voilà !

Jusqu’au 31 octobre : #illuminonssaintjoseph pour l’Halloween !

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite les Joselois à Illuminer Saint-Joseph en participant en grand nombre au concours #illuminonssaintjoseph pour l’Halloween ! Que ce soit pour votre résidence, votre immeuble, votre commerce, votre industrie ou toute autre propriété, la Ville lance ce concours parmi tous ceux qui illumineront leur propriété jusqu’au 31 octobre prochain. Pour plus de détails sur le concours, consultez le www.vsjb.ca.

31 octobre : Halloween dans les rues

Venez admirer les décorations d’Halloween dans les divers quartiers de la ville ainsi que les beaux costumes qu’arboreront les jeunes affamés de bonbons !

Les activités seront réalisées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (ex. : passeport vaccinal requis pour les activités offertes à l’intérieur).