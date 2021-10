La Journée régionale du loisir culturel en Chaudière-Appalaches attire 80 personnes

La première Journée régionale du loisir culturel en Chaudière-Appalaches, qui s'est tenue mercredi à Scott, a attiré près de 80 invités.

L’évènement était organisé par l’Unité régionale du loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA).

Cette rencontre réunissait des acteurs et actrices issus d’organismes en loisir culturel, des municipalités et des milieux scolaires de la région. L’objectif était de mobiliser, outiller et favoriser la collaboration dans le dossier du loisir culturel et de cibler des pistes d’actions pour l’élaboration d’un plan d’action régional.

Dans le cadre d’une tournée territoriale virtuelle, huit constats régionaux ont été identifiés. Ils ont servi de base pour les réflexions de la journée. « Les quelque 130 acteurs et actrices impliqués dans la tournée souhaitaient collaborer davantage, et c’est ce que nous leur proposons avec cette journée. », a affirmé Chloé Delorme, agente de développement à l’URLS-CA.

Les participants et participantes ont ensuite pris part à différentes activités d’échange et de formation. « C’est super intéressant, car ça nous permet d’aller chercher de l’information et de partager de l’information », mentionne Céline Grondin, de la troupe de théâtre les Cabotins dans la MRC des Appalaches.

« Le loisir culturel est un nouvel enjeu. [Cette journée,] nous le fait découvrir et nous donne des idées pour partir travailler dans nos milieux par la suite », souligne Édith Blanchet de la Ville de Saint-Pamphile.