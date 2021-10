Un 5e roman jeunesse pour l'auteure Josée Paquet

L'auteure Josée Paquet, une résidente de La Guadeloupe, lancera son cinquième roman jeunesse avec le deuxième tome de Charaté Kat qui sortira en librairie le 15 novembre prochain.

Pour cette native de Montréal, qui a adopté la Beauce en 2019, il s'agit d'un 5e livre en moins de deux ans. Outre les deux tomes de Charaté Kat, elle est l’auteure de la trilogie Star Miaou.

Sa nouvelle mouture propose une histoire où se mêlent amitié, intimidation et humour, qui s'adresse aux 8 à 11 ans et même aux plus grands, en raison des nombreuses références aux années ' 80, indique Josée Paquet.

Cette mère de famille travaille principalement comme rédactrice-réviseure depuis près de 20 ans, essentiellement dans le domaine automobile. Elle a aussi écrit des textes pour des cahiers de français du niveau primaire aux Éditions CEC.

Josée Paquet fait remarquer que c'est cette dernière expérience qui l'a amenée dans la voie du roman jeunesse. « Et aussi le fait que j'ai trois enfants! », a-t-elle dit lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Elle avoue également que c'est la vie moins « stressante » en Beauce, comparativement à la métropole, qui l'a amené à se lancer dans cette aventure de l'écriture. Elle envisage d'explorer la rédaction de livres pour ados et même le roman historique. « J'ai des p'tits brouillons mais rien de défini », signale-t-elle.

À noter que depuis le 18 octobre, il est possible de précommander ce nouveau roman jeunesse directement sur le site des Éditions Victor et Anaïs, qui publient les livres de Josée Paquet.