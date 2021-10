Une 11e édition de La Belle Tournée réussie

Les 1er, 2 et 3 octobre se déroulait la 11e édition de La Belle Tournée, circuit des arts de la Beauce. Malgré un achalandage plus tranquille que par les années antérieures, Artistes et Artisans de Beauce se réjouit d’avoir pu présenter sa version intégrale, mais également bonifiée d’une version « en direct » et d’un évènement de lancement.

Notons que depuis 2016, les gens n’avaient pas pu participer à la formule complète avec les visites d’ateliers d’artistes.

L’évènement était composé de 23 ateliers d’artistes, 5 arrêts incitatifs et 7 lieux culturels. Le lancement s’est déroulé en formule 5 à 7 avec une conférence, une table ronde et de 30 capsules vidéos diffusées sur le web.

Événement de lancement

Le 5 à 7 a été organisé en collaboration avec la MRC Beauce-Sartigan le 1er octobre au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce. L’organisation a reçu à distance l’homme d’affaires Sébastien Barangé, auquel se sont joints la conseillère municipale sortante Solange Thibodeau, l’homme d’affaires Claude Provost et l’artiste visuel François Mathieu dans le cadre d’une table ronde autour du thème : La vivacité culturelle en région, un levier économique important! Le tout a été animé par l’artiste multidisciplinaire Hugo Nadeau. Près d’une soixantaine de participants issus des milieux de la culture, des affaires, de la politique, de l’éducation et du communautaire étaient présents pour y assister. Des échanges riches ont eu lieu au cours de la soirée entre les panélistes, le conférencier et le public. Aussi, plus d’une dizaine de kiosques étaient présentés, dans la salle, par des artistes participants à La Belle Tournée qui étaient venus montrer un aperçu de leur travail.

La tournée des ateliers

Un total de neuf municipalités au sein des trois MRC de la Beauce accueillaient les visiteurs dans différents ateliers d’artisans locaux. Les municipalités de Saint-Georges et de Sainte-Marie ont reçu plus de participants. Les artistes ont pu accueillir des visiteurs provenant de la région, mais aussi de l’extérieur, dont plusieurs en étaient à faire le parcours pour la toute première fois. Au total, plus d’une centaine de visiteurs ont déambulé au sein des ateliers au cours de la fin de semaine.

La Belle Tournée 2021 en direct

Le samedi 2 octobre et le dimanche 3 octobre, une trentaine de capsules vidéos en direct ont été diffusées sur la page Facebook de l’événement, pendant les deux jours, et dans lesquelles ont été présentés chacun des artistes et des arrêts incitatifs participants. Au total, on compte près de 10 000 visionnements. Prochainement, il sera possible de voir les capsules directement sur le site web de La Belle Tournée.