Plus qu'une seule représentation disponible le 12 décembre

Les billets pour La Féerie de Noël à Cumberland ont été vendus en un temps record. Il faut dire que certains avaient réservé leurs billets en 2019.

Cinq des six représentations sont déjà complètes, mais pour ceux qui voudraient vivre la magie de Noël peuvent acheter des billets pour le dimanche 12 décembre à 19 h 30 sur le site Internet.

« Nous sommes particulièrement fiers de constater la popularité de la Féerie de Noël à Cumberland, une activité grandeur nature qui ravit d’année en année », dit Yvan Poulin, président de la Corporation.

Notez que dans le respect de nos artistes et de nos visiteurs, ainsi que des mesures édictées par la Santé publique, le nombre de spectateurs a été réduit à 80 par représentation. De plus, le passeport vaccinal sera exigé.

Les spectateurs seront transportés au début des années 1900, le temps de faire connaissance avec les personnages de Cumberland et leurs histoires. La première partie du spectacle se déroule à l’extérieur dans le jardin Harbottle, illuminé pour l’occasion.

La suite se déroule à l’intérieur de l’église St-Paul, où nous ferons alors la connaissance de Sam Miller, le ‘’Scrooge’’. Cette deuxième partie est une adaptation du roman « A Christmas Carol » de Charles Dickens, publié le 19 décembre 1843. À noter qu’il y a une grande similitude entre l’histoire du roman et l’histoire de Cumberland Mills.

Le Noël passé : 1850, débuts de la colonisation de Cumberland. Le Noël présent : 1900, l’apogée. Le Noël futur : 1950, le déclin.

Soulignons que tous ceux et celles qui sont impliqué(e)s dans la Féerie de Noël le sont à titre bénévole. Cette activité est la principale source de financement de notre organisation, dont la mission est de protéger et développer le site historique et patrimonial de Cumberland Mills.