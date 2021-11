Décorez le sapin du Musée Marius-Barbeau

Le Musée Marius-Barbeau à Saint-Joseph invite les Beaucerons à décorer le sapin communautaire du 1er au 30 décembre.

Les décorations peuvent être artisanales, rétro ou même faites par les petits créateurs en herbe. Les participants courent la chance de gagner deux chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ et de 25 $.

Les ornements jugés les plus originaux seront exposés au musée et sur les réseaux sociaux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web, la page Facebook et Instagram.