La magie de Noël est de retour au Woodooliparc

La populaire thématique Frima : la magie de Noël du Woodooliparc à Scott sera de retour dès le 20 novembre.

Dans cette présentation, les visiteurs se retrouvent en incursion dans le village du Père Noël en plein cœur d’une forêt illuminée où l'ont parcourent les sentiers animés et décorés. C'est accessible à tous, pour les petites et grandes âmes d'enfants.

Un tout nouveau Père Noël attend cette année les visiteurs dans la forêt de Frima, en compagnie de l'équipe de créateurs de magie du Woodooliparc. Mère Noël est bien entendu également de la partie, affairée dans sa cuisine à cuire des biscuits, afin de satisfaire les dents sucrées.

Toute la famille pourra même aller à la rencontre des lutins au fil du parcours : Fantasiova, la gardienne des couleurs; Musclenor, celui qui fait tourner la terre avec son souffle; Timbré, le postier qui court aussi vite que la lumière, et son adjointe FéeDex; Bric-à-brac, l’intello-inventeur; Abracadajemensouvienspas, le magicien gaffeur; le rêveur Lunos; ainsi que Korbo, le récolteur de poussière d’étoiles.



Spectacles, animation, glissades et tunnels, labyrinthe, atelier de fabrication de neige éternelle, exposition d’un village de Noël miniature illuminé comprenant 600 maisons, maisonnée du Père Noël, visite de l’atelier de jouets et chasse aux lutins sont au programme.



Notons qu'un service de cantine est disponible sur place ainsi qu'un service de bar.

Pour participer à l'expérience Frima il faut se procurer des billets sur le site internet du Woodooliparc, car aucun billet ne sera vendu sur place. Il faut savoir que même si les accès ne sont pas remboursables, il est tout de même possible de modifier la date et l’heure de la visite, directement sur la plateforme web, selon les disponibilités.