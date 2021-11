C'est le Marché de Noël de Saint-Éphrem en fin de semaine

Plus d’une trentaine d’exposants seront présents en fin de semaine, le samedi 20 et le dimanche 21 novembre, au Marché de Noël de Saint-Éphrem.

Le marché sera donc ouvert samedi 20 novembre de 10 h à 16 h et dimanche 21 novembre de 10 h à 15 h au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem.

Ce sera l'occasion de faire des achats de Noël locaux grâce aux différents produits qui seront proposés.

En nouveauté cette année et avec la collaboration de la municipalité, Carosol en scène s’est joints à l’événement pour offrir une activité aux enfants. Deux artistes présenteront donc un conte de Noël animé intitulé « Le Noël des lutins et de Grande étoile polaire ». Il y aura deux représentations le dimanche, une à 11 h et l’autre à 13 h.

Un concours est également disponible depuis hier sur la page Facebook du Marché de Noël. Le tirage aura lieu samedi à 9 h.

Notons que les profits de l’événement serviront à l’aménagement de la cour d’école Curé-Beaudet.