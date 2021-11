Un deuxième album en moins d'un an pour Roby Talbot

Le Beauceron Roby Talbot lancera le 25 novembre son nouvel album, Nuages, le deuxième en carrière et cela, en moins d’un an.

Le natif de Saint-Martin, qui est directeur musical et pianiste de Mélissa Bédard depuis plusieurs années, a décidé de poursuivre sa démarche artistique après le récent succès de sa première production, Constellations, qui a atteint la première position des ventes au Canada, catégorie Instrumentale, cumulant plus de 340 000 écoutes sur les différentes plateformes.

Talbot possède une fabuleuse feuille de route et d’impressionnantes expériences scéniques : Les Misérables, Elvis Story, Night Fever, Cégeps en spectacle, Elvis Expérience Geneviève Leclerc, Martin Fontaine, Jonathan Roy.

Il s'est donné comme mandat de proposer un univers musical sensible et accessible pour les auditeurs. Il a d’ailleurs offert de nombreuses prestations à travers le monde (Paris, Biloxi, Barcelone, Las Vegas, Tokyo, Toronto, Shanghai, Bejing) et depuis, il s’impose à titre de pianiste et de compositeur avec des mélodies aériennes empreintes de liberté et d’émotion.

L’album Constellations figure d’ailleurs toujours dans le Top 20 Streaming ITunes Catégorie instrumentale. Ce disque fait très bonne figure, à l’instar du Canada, en Turquie, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie et en France.

Le lancement du 25 novembre sera virtuel sur la plateforme Rampe de lancement propulsée par l’ADISQ, tandis que le 26 novembre, il présentera le fruit de son travail devant son public au Capitole de Québec.