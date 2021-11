« Carte blanche à Dina Gilbert » en France

La cheffe d'orchestre, Dina Gilbert, originaire de Saint-Georges, a dirigé cette semaine l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté lors de deux spectacles présentés en France.

Les concerts, intitulés Carte blanche à Dina Gilbert, ont été livrés mercredi au Théâtre de Montbéliard, et jeudi à celui de Besançon.

Déjà réputée pour son dynamisme et ses choix de programmes audacieux, la Beauceronne a proposé une soirée cosmopolite : de la musique russe avec Prokofiev, inspirée de thèmes juifs dans l’Ouverture ou inspirée de Mozart dans la symphonie dite classique ; de la musique autrichienne aux couleurs asiatiques avec Deutsch et son concerto originellement écrit pour un instrument chinois, le sheng, et dont la version pour accordéon a été créée au Konzerthaus de Vienne en 2019 par Fanny Vicens ; de la musique américaine avec Barber et son célèbre Adagio pour cordes ; de la musique canadienne avec Jacques Hétu et La Chasse-galerie, issue des légendes québécoises.

Le programme musical a été présenté en collaboration avec la Direction du Patrimoine Historique de Besançon.

Rappelons que Dina Gilbert est directrice musicale de l’Orchestre symphonique de Kamloops et de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire. Elle quittera toutefois cette dernière formation à la fin de la saison 2021-2022.