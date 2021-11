Un roman écrit par une mère et sa fille pour sensibiliser aux changements climatiques

Véronique St-Onge, éco-conseillère, et sa fille Naëllie Boudreault, 10 ans, ont procédé aujourd'hui au lancement officiel de leur livre Les Xorois au secours de la Terre à la bibliothèque municipale de Beauceville.

Ces deux résidentes de l'endroit ont fait leur présentation devant la classe de Naëllie. La mère a essentiellement expliqué le procédé d'écriture et d'éditions, puis la jeune fille a lu une partie du premier chapitre à ses camarades. Ceux-ci ont ensuite posé de nombreuses questions, curieux d'en savoir plus à ce propos.

L'objectif principal de ce roman est de vulgariser les problèmes environnementaux liés notamment aux changements climatiques et de montrer aux jeunes qu'ils peuvent agir. Bien que l'histoire soit fictive, les données sont tout de même basées sur de vraies recherches scientifiques. Cette maman et sa fille se sont inspirées des pires scénarios que propose le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), qui fait des projections sur le futur en fonction des émissions de gaz à effet de serre.

« Il faut en parler plus à l'école parce que sinon les enfants ne savent même pas c'est quoi et ne savent pas que ça existe. Si les professeurs n'en parlent pas assez à l'école, ça va toujours continuer et un jour on va s'en rendre compte et ce sera trop tard », a expliqué Naëllie.

C'est pendant le confinement qu'elles ont eu l'idée de faire un livre. Naëllie a inventé le gros de l'histoire et ensemble elles ont procédé à l'écriture. Pour l'anecdote, elles étaient souvent plus créatives dans les bois, d'après ce qu'elles ont confié aux élèves aujourd'hui. C'est en randonnée qu'elles ont par exemple, préparé le résumé qui se trouve au dos du livre.

Résumé

En 2102, alors que la population est décimée par les effets dévastateurs des changements climatiques, cinq Xorois de la planète XOXO atterrissent sur Terre afin de compléter leur éducation de dépollueurs. Mais l’ampleur de la pollution et la maléfique Zafia menacent à la fois leur mission et les derniers Terrien·ne·s. Heureusement, ils rencontrent Lilly et Tommy, deux enfants passionné·e·s d’écologie doté·e·s de plus d’un tour dans leur sac d’école. Comment soigne-t-on une Terre aussi malade ? Est-ce seulement possible ? Une chose est certaine, c’est ensemble qu’arrivent les plus belles révolutions.

Les Xorois au secours de la Terre est édité par l'agence Kata et illustré par Simon Dupuis. S'inscrivant sur près de 200 pages, ce roman est désormais disponible dans toutes les librairies du Québec. Notons qu'il a été imprimé en gros caractères pour les 8 ans et plus, dont la police d'écriture a été choisie pour faciliter la lecture des enfants ayant certains troubles, comme la dyslexie.