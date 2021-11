Investissement de 600 000 $ pour le milieu artistique

La signature d’une entente pour la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité de la Chaudière-Appalaches.

L'annonce a été faite par voie de communiqué de presse par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les municipalités régionales de comté (MRC) de L’Islet, de Montmagny, de Bellechasse, de La Nouvelle-Beauce, des Appalaches, des Etchemins, de Lotbinière, Robert-Cliche, de Beauce-Sartigan, et la Ville de Lévis, en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Selon les termes de l’entente, un montant total de 600 000 $, réparti sur 3 ans (2021-2024), assurera la mise en œuvre de ce programme.

Ce dernier a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivain(e)s, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu’encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique.

Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

« La culture est une priorité pour notre gouvernement! C’est pourquoi nous investissons dans des initiatives régionales porteuses qui contribuent à faire rayonner le travail de nos artistes et de nos artisans. La diffusion de notre culture, c’est l’affaire de tous! Je me réjouis de constater que les élus de Chaudière-Appalaches y participent », a déclaré Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, dans le communiqué de presse de l'annonce.

Soutien pour le dépôt d’une demande

Un appel à projets est en cours pour les artistes et écrivain(e)s professionnel(le)s ainsi que pour les organismes artistiques dont l’adresse principale se situe sur le territoire de l’un des partenaires. Les projets doivent être déposés au Conseil des arts et des lettres du Québec au plus tard le 9 décembre prochain.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches offre un soutien aux artistes et aux écrivain(e)s professionnel(le)s ainsi qu’aux représentant(e)s d’organismes artistiques désirant présenter une demande.

Pour toute demande d’information entourant le programme de partenariat territorial pour les artistes et les écrivain(e)s professionnel(le)s, le contact est Sévryna Lupien, conseillère en développement culturel (courriel: [email protected]).

Pour toute demande d’information entourant le programme de partenariat territorial pour les organismes, le contact est Anne-Julie Asselin, conseillère en développement culturel (courriel au [email protected]).