Saint-Georges: la programmation de Noël est lancée

La programmation de Noël mise en place par le Service des loisirs et de la culture à la ville de Saint-Georges est lancée.

On retrouve notamment le marché de Noël annuel sur le stationnement du Grand Marché et dans les locaux, situé sur la 1re avenue. Cet événement a commencé aujourd'hui et se tient encore demain ainsi que la fin de semaine prochaine, les 11 et 12 décembre.

Différents producteurs agroalimentaires proposent leurs produits régionaux ainsi que des artisans.

Sentiers ludiques

Un sentier ludique de 3,4km démarre au Grand Marché, dont la mission est de sauver Noël. Des gnomes du pôle Sud ont caché la boîte aux lettres du Père Noël et les participants ont comme mission de la retrouver.

Pour se faire, il est nécessaire d'avoir une balle et un téléphone portable afin de lire les codes QR qui permettront de découvrir les jeux et les énigmes. Le parcours est accessible jusqu'au 30 décembre.

Sentier féérique

De nombreuses lumières ont également été installées sur l’île Pozer. Jusqu'au 15 janvier, les marcheurs pourront voir des personnages, des lumières dans les arbres et un ciel lumineux, le tout sur un fond musical.

Feux d’artifice

Le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An aura lieu le 31 décembre, sur le coup de 21 h. Cependant, l’événement se tiendra sans rassemblement, libre à chacun de choisir son point de vue.

Centre culturel Marie-Fitzbach

En plus des expositions hivernales, le centre culturel Marie-Fitzbach présente une collection de crèches aux ribambelles de pères Noël ainsi que deux rallyes aux « Folies du centre culturel ». Chacun d'eux mettra en jeu des prix dont « Les lutins en famille » et « L’inspecteur de Noël enquête ».

Heure du conte virtuelle

Les tout-petits pourront regarder « L’heure du conte » en direct ou en différé tous les dimanches de décembre à compter de 9 h 30.

En direct sur la page Facebook du centre culturel Marie-Fitzbach, la narratrice Valérie Salagé invitera les enfants à plonger avec elle dans la magie de Noël.

Activités sportives

Plusieurs activités sportives seront offertes au cours du mois de décembre dont la baignade et le badminton à la polyvalente Saint-Georges et le patinage libre de Noël au centre sportif Lacroix-Dutil.

Selon les conditions météorologiques, le centre de ski et les patinoires extérieures permettront à d’autres de pratiquer leur sport favori.