Olivier Couture sort aujourd'hui « Les jours abandonnés »

Le chanteur originaire de Saint-Elzéar, Olivier Couture, sort aujourd'hui un tout nouveau titre aux allures folk qui s'intitule Les jours abandonnés.

Cette sortie est accompagnée d'un vidéo-clip. On y découvre des images en noir et blanc où on voit l'artiste jouer aux échecs avec une personne plus âgée sur un trottoir en ville. Abordant le temps qui passe, il chante « Il n'y a plus rien d'important, le temps n'a plus de cadran. Les jours ont plus de calendriers, les mois deviennent des années. »

Les jours abandonnés est donc disponible sur toutes les plateformes en ligne telles que Spotify, Amazon Music, iTunes, etc.

Ce titre est extrait de son nouvel EP (extended play) Plus on change, plus on se ressemble qui sortira le 4 mars prochain.

