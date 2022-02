Appel pour les projets d'exposition de 2023

Le Centre d’art et d’exposition du Centre culturel Marie-Fitzbach lance un appel aux artistes pour préparer sa programmation d’expositions pour l’année 2023.

Le centre aimerait beaucoup offrir des expositions qui sauront générer des rencontres avec le créatif, le beau et/ou l’historique. On demande que les projets soient innovants, créatifs, distinctifs et variés.

Que vous soyez un artiste professionnel ou amateur, membre d’Artistes et Artisans de Beauce ou non, vous pouvez déposer votre dossier. Prenez note que les historiens, les sociétés d’histoire ou des collectionneurs sont également invités à soumettre leur candidature.

Vous avez jusqu’au 31 mars pour déposer.

Avantages d’exposer au Centre d’art et d’exposition du Centre culturel Marie-Fitzbach

La diversité des expositions présentées simultanément favorise l’échange de publics et multiplie les auditoires. La pluralité du lieu favorise un bon achalandage.

Ville de Saint-Georges s’occupe de la promotion, du lancement et de l’accueil des visiteurs lors du vernissage et pendant toute la durée de l’exposition.

Ville de Saint-Georges est dotée d’une équipe à votre disposition pour le montage, l’éclairage et le démontage.

Les artistes ont la possibilité de vendre leurs oeuvres et ils conservent l’entièreté du montant de la vente.

Ville de Saint-Georges verse un cachet d’exposition selon des critères préétablis. Ceux-ci peuvent donc varier selon les exposants.

Ville de Saint-Georges assume la couverture d’assurances pendant la période où les oeuvres et autre matériel sont à l’intérieur des murs du lieu de diffusion. Les clauses de l’assurance couvrent les dommages découlant du feu, du vol et de bris survenus sur le lieu d’exposition

Critères de sélection des projets

Pour que le projet soit étudié, vous devez le présenter clé en main, c’est à dire bien structuré et prêt à être présenté. De plus, il peut être à caractère culturel, artistique, historique ou patrimonial. Il se doit d’être original, innovant, unique et distinctif. Le projet doit être de qualité et présenter de manière professionnelle.

Le demandeur peut être un artiste, un artisan, une association, un regroupement, un organisme ou une entreprise de la région de Chaudière-Appalaches. Le jury n’exclut pas systématiquement les projets provenant d’autres régions. Une priorité est toutefois accordée aux demandeurs de Chaudière-Appalaches.

Dates à retenir

Le 31 mars est la date limite de dépôt des projets. Le comité de sélection étudiera les demandes dans les mois d’avril et mai. En juin, les responsables des projets retenus seront contactés.