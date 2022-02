Un premier livre pour Valérie Busque

La photographe Valérie Busque vient de réaliser un rêve qu'elle caressait depuis longtemps, celui d'écrire un livre, en publiant son tout premier, intitulé Le jour où je me suis (re)trouvée.

Dans les faits, l’ouvrage est un recueil de citations, de réflexions et d’histoires humaines qui « font du bien à l’âme et qui nous prouvent que les réponses à nos questionnements se trouvent souvent tout simplement en nous », d'expliquer la Georgienne dans le communiqué de presse de lancement.

À l'exemple de bien d'autres personnes, la pandémie a été l'occasion pour elle de réellement concrétiser ce projet « de cœur, de passion et d’humanité » pour cette bachelière en arts visuels qui possède aussi son studio de photographie à Saint-Georges. Elle a a conçu et produit le livre de A à Z.

« La lecture de ce livre invite à la méditation sur la gratitude, le dépassement, le succès, la peur et les rêves », avise-t-elle.

Le jour où je me suis (re)trouvée est disponible aux Librairies Sélect et de la Chaudière de Saint-Georges. Pour toute question, il est également possible de communiquer avec Valérie Busque par courriel ([email protected]).