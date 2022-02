Beauceville: une fin de semaine animée prévue aux Rendez-vous d'hiver

L’équipe du Service des loisirs de la Ville de Beauceville a organisé des Rendez-vous d'hiver pour cette fin de semaine.

Ainsi, les citoyens sont conviés à se rendre sur le terrain de la Cité Sportive (à l'ancien aréna) ce vendredi 11 février pour la soirée au Clair de Lune Promutuel Assurance. L'événement se tiendra de 19 h à 20 h 30.

Randonnée en raquettes aux flambeaux, patinage animé, animation musicale, bars de chocolat chaud et cafés aromatisés et autres surprises sucrées attendent les participants. À noter que ceux-ci doivent apporter leurs raquettes et leurs patins s'ils souhaitent pratiquer ces activités.

Puisqu'il s’agit d’activités libres et en continu, le passeport vaccinal ne sera pas demandé.

Les citoyens sont également invités ce dimanche 13 février au centre-ville, près de Place Beauceville, pour l’après-midi Desjardins de 13h à 15h. Tyrolienne, glissades, différentes aires de jeu pour petits et grands et autres surprises sont au programme.

Cependant, ces activités étant supervisées, les consignes de la santé publique seront appliquées et respectées sur place. De plus le passeport vaccinal sera requis.

Enfin, d'autres activités libres sont organisées tout au long de l'hiver. La programmation est disponible sur le site Internet de la ville.