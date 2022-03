Trois Beaucerons du show-business au Café historique

« Enfant, mon but dans la vie était de ne pas travailler. » C'est par cette affirmation que l'enseignant de philosophie à la retraite, René Bolduc, ouvre son nouvel essai, Travail et temps, qui sera disponible en librairie à compter du mardi 29 mars. Le natif de Beauceville se rappelle, sans regret aucun, toutes ces tâches qui devaient être accomplies sur la ferme familiale où il a été élevé avec ses frères et soeurs, des besognes parfois très difficiles, « du travail qui devait être fait 365 jours et un quart par année », a-t-il souligné lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.