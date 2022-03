Secondaire en spectacle: Laëticia et Élodie participeront à la finale régionale

Voir la galerie de photos

Laëticia Bernard et Élodie Talbot se rendront à la finale régionale de Secondaire en spectacle le 12 avril prochain à Lévis grâce à leur duo piano-voix.

Les deux jeunes filles ont obtenu leur laissez-passer en remportant la finale locale hier soir à la Polyvalente Saint-Georges. Leur interprétation de Ficelle, de Ingrid St-Pierre, a conquis le cœur du public et celui du jury. C’est le même titre qu’elles présenteront à la finale régionale.

L’an dernier, chacune de leur côté, elles étaient aussi finalistes à ce concours de talents.

Laëticia a 14 ans et chante depuis l’âge de quatre ans, a indiqué sa mère Melissa Grenier, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. En plus de Secondaire en spectacle, la jeune fille a remporté plusieurs concours par le passé, notamment au Festival Clermont-Pépin.

Pour sa part, Élodie a 15 ans et joue du piano depuis plus de cinq ans. L’an dernier elle avait interprété une pièce au piano seule. Le piano, c’est sa passion. « C’est une fille active, sportive et studieuse alors elle dit que ça lui fait du bien, ça lui permet de se relaxer », a confié sa maman Suzie Bellegarde.

Découvrez leur interprétation dans la vidéo qui accompagne cet article.