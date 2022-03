Une exposition de Diane Pomerleau à Beauceville

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé aujourd’hui un investissement supplémentaire de 57,5 M$ afin de reconduire deux mesures phares réclamées par le milieu culturel, soit la mesure de soutien à la diffusion de spectacles québécois et le programme de maintien des capacités de production dans le secteur audiovisuel. Ces programmes se poursuivront jusqu'au 31 mars 2023 et ils pourront être modulés selon les besoins et les règles qui seront applicables sur les plateaux de tournage et dans les salles de spectacles.