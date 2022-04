Secondaire en spectacle : deux élèves de la polyvalente Saint-François choisis

Le 24 mars, la polyvalente Saint-François de Beauceville a choisi leurs deux représentants pour la finale régionale de Secondaire en spectacle. Il s’agit d’Émile Bureau et Maxime Roy. Les deux élèves iront le 12 avril à la polyvalente de Pointe Lévy.

Émile Bureau représentera l’école comme auteur-compositeur-interprète avec sa chanson « Tout effacer ». Tandis, que Maxime Roy présentera un numéro de danse. Il a créé lui-même la chorégraphie en utilisant une chanson en français.

Mentionnons que le jury a décerné un prix « Coup de cœur » à Maèva Dion qui représentera l’école dans la catégorie de la relève avec l’interprétation de la chanson « Les échardes » de Charlotte Cardin-Goyer.

Émile Bureau (auteur-compositeur-interprète)

« Comme dirait ma mère, j’ai appris à chanter avant de parler ! Depuis que je suis tout petit, j’aime être sur scène et montrer mon talent ! Au primaire, j’ai remporté quelques fois le concours jeune soliste et le concours Clermont Pépin. En 2017, j’ai eu la chance de participer à la Voix Junior dans l’équipe d’Alex Nevsky ! Ce fut une expérience très enrichissante avec des gens plutôt imposants dans le milieu de la chanson. Au secondaire, j’ai participé en 1ere année à Secondaire en Spectacle, alors que les autres éditions ne furent pas possibles du à la Covid… Pour ma dernière année à la PSF, je participe pour une dernière fois à un concours au secondaire, avec une de mes compositions ! »

Maxime Roy (Danse)

« Je danse depuis maintenant près de 8 ans pour l’École de danse Dan-Zaa ! C’est dans ces années que j’ai pu expérimenter à peu près tous les styles : passant du Hip-Hop au lyrique. J’ai d’ailleurs commencé à enseigner le Breakdance après avoir été formé par un professionnel. Par contre, parmi tous ces styles, c’est clairement le Hip Hop qui m’a choisi. Je considère que j’ai une bonne expérience dans ce sport, étant donné que ce printemps, j’irai au championnat mondial de danse en Floride avec mon équipe : NO RULES. J’adore les défis ! C’est même la raison pour laquelle je me suis inscrit à Secondaire en spectacle en tant que soliste ! J’ai hâte et suis prêt à y participer ! »