Le Fest’Île Beauceville revient en août prochain

Un épisode spécial de L'amour est dans le pré sera présenté le 7 avril pour souligner les 10 ans de l'émission et, bien entendu, Alex et David seront de la partie. L'agriculteur de Saint-Elzéar et son compagnon seront avec 14 autres couples formés dans le cadre de l'émission au cours des 10 dernières années. Que sont-ils devenus? Combien de couples sont encore actifs? Combien d’enfants sont nés de ces fructueuses unions? Autant de questions qui trouveront des réponses lors de cet épisode tourné au Manoir du lac William.