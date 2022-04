Une quinzaine de numéros seront présentés au Mercredi-Étudiant

Les étudiants-artistes du Cégep Beauce-Appalaches présenteront un spectacle de variétés lors du Mercredi-Étudiant le 13 avril, à 19 h 30, à la Salle Alphonse-Desjardins.

Lors de cette présentation, plus d’une quarantaine d’étudiants-artistes sont impliqués dans la quinzaine de numéros présentés. On y retrouvera de la danse, de la musique et du théâtre.

La direction musicale est assurée par Pierre-Olivier Fortin et Daniel Bégin. Les spectateurs auront droit à 11 numéros musicaux passant des grands classiques réinventés à des découvertes instrumentales.

La troupe de danse l’Étadâme, dirigée par Anouk Gaudet, présentera quant à elle un numéro de Jazz-Moderne. « Deux ans à essayer d’être normal, de vivre en composant avec toutes sortent de contraintes, c’est ce qui m’a inspiré ce numéro intitulé, Sortons de nos coquilles » a partagé Anouk Gaudet. Sept étudiants-danseurs présenteront ce numéro touchant.

L’équipe d’animation, supervisée par Martin Mercier, est formée de huit improvisateurs de la troupe des Pissenlits : Mathis Boudreau, Marilou Dallaire, Rachel Dallaire, Stéphanie Faucher, Pierre-Yves Grondin, Océane Lallier, Rosalie Lapointe et Olivier Laroche. Les étudiants assureront les transitions entre les numéros avec des improvisations hautes en couleur.

« Nous avons été impressionnés par la qualité des numéros proposés par les étudiants. Les spectateurs peuvent s’attendre à un événement rassembleur et professionnel. C’est le moment de venir soutenir les étudiants impliqués dans les activités socioculturelles du Cégep » souligne Sébastien Hamel, coordonnateur du projet.

La population beauceronne est invitée à venir encourager la relève artistique du Cégep. Les billets pour le Mercredi-Étudiant sont en vente au coût de 8 $ au local C-159 du Cégep Beauce-Appalaches et en ligne. Ils seront également disponibles à l’entrée le soir de l’événement.