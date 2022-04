Alex et David de retour à l'écran pour les 10 ans de « L'amour est dans le pré »

Le couple chouchou de la saison 9 de L'amour est dans le pré sera de retour sur les écrans ce soir, à l'occasion d'un épisode spécial pour les 10 ans de l'émission.

Ainsi, l'agriculteur de Saint-Elzéar-de-Beauce, Alex, ainsi que son conjoint depuis maintenant plus d'un an, David, retrouveront d'autres couples formés grâce à cette émission lors de cet épisode tourné au Manoir du lac William pendant l'hiver.

Notons qu'Alex est le seul participant beauceron à avoir trouvé l'Amour dans cette émission bien qu'il ne soit pas le seul à y avoir participé.

Les spectateurs pourront ainsi découvrir ce que sont devenus les participants et assisteront à un échange entre Katherine Levac et Marie-Ève Janvier. Elles aborderont les différentes facettes de leur rôle d’animatrice et le regard privilégié qu’elles ont eu au cours des épisodes.

Cet épisode spécial sera présenté à 20 h sur Noovo.

Agriculteurs.trices recherché.e.s pour la saison 11

La période de recrutement pour la 11e saison est toujours en cours. Les agriculteurs.trices intéressé.e.s peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site de Noovo.ca.