Appel de dossiers pour les artistes de la Beauce

L'organisme culturel Artistes et Artisans de Beauce (AAB) est à la recherche d'artistes pour exposer dans le cadre de l'initiative Ensemble pour l’art d’ici.

Mis sur pied en 2020, ce programme permet une plus grande accessibilité à la culture au sein des trois MRC de la Beauce en plus de favoriser la professionnalisation des artistes de la région. Le but est d'augmenter les lieux d’expositions pour les artistes beaucerons, en créant des partenariats avec des entreprises et organismes.

Ainsi, les artistes qui souhaiteraient proposer un projet d’exposition dans le cadre du programme doivent déposer leur dossier avant le 1er mai 2022, afin de pouvoir faire partie de la prochaine sélection.

« Cette activité forte originale, qui offre des lieux de diffusion aux artistes, ne peut être qu’ardemment saluée. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont créé, qui participent et soutiennent ce projet novateur. Il contribue non seulement à promouvoir et supporter le travail des artistes, mais devient également un véhicule éducatif inestimable rejoignant les visiteurs de ces lieux », a souligné Brigitte Labbé, artiste membre d’AAB, ayant exposé dans le cadre du programme à la municipalité de Saint-Éphrem à l’automne dernier.

Les artistes participants reçoivent un cachet et sont également accompagnés tout au long de la mise en place de l’exposition. Artistes et Artisans de Beauce se charge aussi de la promotion de l’événement aux médias locaux ainsi que sur les réseaux sociaux.

Pour être éligible à la sélection, l’artiste doit être, au minimum, membre ami d’AAB et doit avoir un lien avec la région de la Beauce (y résider ou y avoir déjà résidé auparavant, y travailler, y être impliqué de quelconque façon ou y avoir une attache). Les conditions de participation et le formulaire de dépôt de dossier se retrouvent sur le site web d’Artistes et Artisans de Beauce.