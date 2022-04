Secondaire en spectacle: plusieurs élèves de la Beauce récompensés

De nombreux élèves de Chaudière-Appalaches participaient hier soir à la première finale régionale de Secondaire en spectacle et plusieurs Beaucerons ont été récompensés.

L'événement, qui se tenait à l'École Point-Lévy, accueillait les artistes des écoles Jésus-Marie de Beauceville, Beaurivage, de la Clé-du-Boisé ainsi que des écoles secondaires Pamphile-Le May, de Saint-Damien et des polyvalentes Saint-François à Beauceville et celle de Saint-Georges .

Parmi les sept numéros couronnés, trois ont été présentés par des adolescents beaucerons.

Émile Bureau

Le jeune Émile Bureau de la Polyvalente Saint-François à Beauceville se rendra à l’étape suivante du concours et représentera la région lors du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle (RVPQ) en tournée, qui s’arrêtera à Thetford Mines.

Charlie-Anne Blanchet de l’École secondaire Pamphile-Le May et le duo composé d’Alexandra Dion et Samuel Bissonnette de l'École secondaire Saint-Damien seront de la partie également pour représenter Chaudière-Appalaches.

Notons que Charlie-Anne et Émile étaient tous les deux dans la catégorie création totale. Les deux auteurs-

compositeurs-interprètes ont présenté au public des œuvres qu’ils ont écrites dans la dernière année. Alexandra et Samuel ont quant à eux interprété la pièce « Si jamais j’oublie » de Zaz.

Les lauréats du RVPQ auront la chance de performer sur la scène du Mixbus le 20 mai prochain, lors d’un

grand spectacle extérieur regroupant les lauréats de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Ils seront accompagnés d’artistes professionnels.

Élora Martel-Carrier, Pier-Anne Castonguay et Émilie Gagné

Le numéro « La laideur », interprété par Élora Martel-Carrier, Pier-Anne Castonguay et Émilie Gagné de la Polyvalente de Saint-Georges, a remporté le prix Captation.

Les trois artistes auront alors l’occasion, en mai prochain, de participer à une captation vidéo professionnelle de leur numéro dans un lieu inusité de la région.

Maxime Roy

Maxime Roy, de la polyvalente Saint-François à Beauceville, fait partie des deux adolescents ayant remporté le prix Expériences. Le deuxième jeune est Naïm Cloutier de l’École secondaire de Saint-Damien.

Pour sa prestation de danse, Maxime aura la chance de participer à l’événement Hit The Floor, lors duquel il prendra part à une classe de maître.

D’autres spectacles et d’autres prix

Les finales régionales 2022 se poursuivent ce soir et demain à l’École Pointe-Lévy. Des billets sont disponibles à la porte.

Dans les prochaines semaines, d’autres lauréats seront dévoilés sur les réseaux sociaux de Secondaire en spectacle Chaudière-Appalaches, notamment pour le Prix de la relève et le Prix de la langue française.