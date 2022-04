Le Théâtre de l’Hôtel de Ville est de retour avec une programmation double

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vient de dévoiler ses comédies estivales 2022 en proposant une programmation double à compter du 16 juin.

Les représentations se tiendront les jeudis, vendredis et samedis à 20 h.

« Grâce à l’appui et la confiance de la ville Saint-Joseph-de-Beauce, le projet a pu aller de l’avant! Ce partenariat permet à la culture et principalement à cet art vivant qu’est le théâtre d’être diffusé, année après année, ici chez nous », ont indiqué les responsables par voie de communiqué de presse.

La première pièce « L’amour en direct », écrite et mise en scène par Sébastien Hamel, mettra de l’avant les comédiens Julie Mathieu, Claude Bilodeau et Sébastien Hamel. La pièce sera produite du 16 juin au 2 juillet. « Le contexte des deux dernières années a donné lieu à toutes sortes d’idées et de scénarios invraisemblables qui seront exploités dans cette production déjantée. Écrire une pièce de théâtre et avoir le plaisir d’y jouer s’est révélée un défi tellement inspirant », a ajouté M. Hamel.

La seconde pièce, « Wanabago Blues », a été écrite par Isabelle Hubert. La mise en scène de Sébastien Hamel, mettra de l’avant les comédiens Marie-Andrée Proulx, Vicky Fortin, Charles-Éric Rodrigue et Richard Thibodeau. La pièce sera présentée du 14 au 30 juillet 2022. « C’est un réel bonheur d’être de retour sur les planches et de pouvoir jouer auprès de comédiens aussi talentueux », mentionne Marie-Andrée Proulx.

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville change de main

Par ailleurs, Sébastien Hamel a relevé le défi et a repris les rênes de l’entreprise du Théâtre de l’Hôtel de Ville après le départ de Caroline Audet. « Je suis fier de pouvoir assurer la pérennité de la culture et du théâtre en Beauce. Ceci permet à plusieurs comédiens de se dépasser sur scène et permet également d’offrir aux spectateurs des comédies de qualité pour les divertir tout au long de l’été », a dit M. Hamel.

L’entreprise en a également profité pour faire peau neuve et refaire son site internet. Pour assister aux pièces de théâtre, diverses options sont offertes au public. Il est possible de réserver un siège dès maintenant par téléphone (418 313-0226) ou par courriel ([email protected]).

La production est bien entendu assujettie aux mesures sanitaires en vigueur lors des représentations. L’équipe du Théâtre de l’Hôtel de Ville prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de tous.