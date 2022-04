Un premier livre d’art pour Jeanne Poulin

Voir la galerie de photos

Plusieurs événements célèbrent cette semaine le Jour de la Terre et parmi ceux-ci, le lancement d'un livre d'art par l'écrivaine d'origine beauceronne, Jeanne Poulin, ce samedi 23 avril.

Intitulé La Beauté Brute de son Boisé, ce livre d’une facture classique et d’une infographie soignée, séduira les amateurs d’art et les amants de la nature, explique l'auteure lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Composé d’une douzaine de pages de textes, d'une soixantaine de photographies, et divisé en trois actes, le bouquin est publié par La Maison nouvelle fédération.

À la fois un témoignage sans prétention et un récit chargé de sensations fortes, le conte trace l’évolution d’un petit boisé au gré des saisons, une propriété acquise en 2009 par Mme Poulin et son conjoint à Bromptonville, à l’est de la rivière Saint-François, pour jouir de la nature et de ses bienfaits. « C’est un tout petit boisé d’un acre, mais doté d’arbres feuillus et résineux, et surtout de pruches qui semblent être centenaires », explique-t-elle.

L’idéologie n’a rien à voir avec son œuvre car la conteuse n’est pas éco-anxieuse, n’a pas de conseils à offrir, et n’a aucune intention d’influencer qui que ce soit – modestie oblige.

D'ailleurs, cette publication la sort beaucoup des sentiers battus alors que Jeanne Poulin a écrit plusieurs ouvrages historiques portant sur les leaders politiques et sociaux du Québec et du Canada.

