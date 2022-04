Deux nouvelles expositions d'art contemporain au Musée Marius-Barbeau

Les toutes nouvelles expositions en art actuel sont arrivées au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce et elles sont accessibles jusqu’au 29 mai.



La première s'intitule Apparences de Brigitte Dahan. « À l'époque où les médias sociaux exacerbent le désir de soi idéalisé, les apparences sont parfois trompeuses et l'image extérieure est parfois très éloignée de notre vie intérieure. C'est cet écart entre l'image qu'on a de soi, celle qu'on veut projeter et celle qui est perçue par les autres que j'ai voulu explorer à travers les oeuvres de l'exposition Apparences, qui se veut aussi une réflexion sur le non-dit, l'autocensure et les enfermements que l'on impose à soi-même » , précise l'artiste.



L’exposition Langage éphémère de Sébastien Gaudette est construite autour du support papier. « Vous y trouverez des sculptures, des dessins, de la poésie ainsi qu'une installation au sol. Cela met en lumière divers approches techniques où la matérialité apporte une nouvelle dimension narrative au papier. Au-delà de la réalisation de parfait trompe-l'oeil de papier, les dessins laissent place à l'improvisation et l'erreur du geste dans la munitie du détail. Les limites du papier sont sans cesse redéfinies afin d'y créer de nouveaux langages », explique M. Gaudette. Le concept du travail de l'artiste est de créer graphiquement un dialogue entre le pliage et l'illusion du dessin.



Les expositions permanentes La céramique de Beauce et La Beauce : Mythes et réalités sont également à (re)découvrir.

Pour de l’information, consultez le site web du musée au www.museemariusbarbeau.com ou les pages Facebook, Twitter et Instagram.