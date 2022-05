« Parle-moi »: le nouvel extrait du duo Steven & Steeven

Le duo Steven & Steeven revient en force avec l’extrait pop-folk Parle-moi qui fait partie du nouvel album Des heures durant qui verra le jour le 26 mai.

C'est « une envie forte d’écrire et de retourner en studio entre chums » qui a motivé les deux inséparables comparses, et leurs amis musiciens, à se retrouver et à composer ce tout nouvel EP.

« On a ressenti le besoin d’écrire sur cette fatigue générale qui nous habite depuis le début de la pandémie. Comme plusieurs autres, je l’ai personnellement vécue dans les deux dernières années et j’avais envie d’écrire sur ce grand sentiment de solitude, tout en conservant une dynamique lumineuse et rythmée. On vous présente une chanson d’introspection dans laquelle plusieurs devraient s’y reconnaître », raconte Steven Grondin, auteur-compositeur-interprète.

Le lancement-spectacle de l'album Des heures durant aura lieu le 26 mai à La Scène Lebourgneuf à Québec.