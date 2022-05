Le groupe Kickstart se produira sur scène le vendredi 13 mai au Baril Grill

Après ces premières soirées aux succès incontestables, c’est avec sourire et joie que Les Méchants shows accueilleront le public de la région et d’ailleurs pour le prochain souper-spectacle du vendredi 13 mai 2022 au restaurant le Baril Grill.

Le menu bien élaboré sera servi dès 17h avec des choix de consommations qui satisferont les convives du «vindredi». Le super groupe Kickstart ouvrira la soirée dès 19 h pour un spectacle de musique rock classique pur et authentique pour combler un public désireux de danser et chanter sur les aires réconfortantes de la musique des meilleures années.

«On commence déjà à créer l’habitude. Deux semaines à peine après nos premières soirées, on revoit le nom des gens qui récidivent et qui réservent encore leur souper-spectacle, choisissant à nouveau les mêmes places» mentionne Sylvain Olivier Gélinas, producteur des spectacles. Les écrans géants et le système de son ambiophonique garantissent une parfaite expérience pour tous.

«Nous vous avons écoutés»

«Des suggestions de spectacles nous ont été proposés ainsi que quelques idées à ajouter au menu. Eh bien, «musique à nos oreilles», on va vous faire plaisir, c’est certain!» mentionne monsieur Gélinas.

Terrasse

Ceux qui le désirent ou qui arrivent tôt, peuvent prendre place sur la terrasse pour profiter d’un petit rafraichissement avant le souper-spectacle.

Prochains spectacles

Ainsi, le groupe Kickstart se produira sur scène le vendredi 13 mai. Suivra le groupe Paradox le vendredi 20 mai et l’hommage à U2 avec le groupe Out of control, samedi le 21 mai 2022.

Pour réserver

Pour connaître la programmation et effectuer une réservation, rendez vous sur la page web du Baril Grill dans l’onglet souper-spectacle ou sur la page Facebook du Baril Grill.

À PROPOS DE NOUS

Depuis 2021, Les Méchants shows présentent des spectacles professionnels multidisciplinaires principalement dans deux lieux de diffusion, soit la salle de la brasserie le Baril Grill et le Bar spectacle le 4000 à Ville de Saint-Georges.

Les Méchants shows est un organisme sans but lucratif dirigé par un conseil d’administration qui comprend trois administrateurs. L’organisme n’a pas eu de subvention pour la première édition, elle est tributaire des investissements des administrateurs. L’organisme prévoit présenter 40 spectacles par saison artistique. Également, nous offrons aux organismes locaux de bénéficier de nos services souper-spectacle pour organiser des soupers bénéfices.

Les Méchants shows peuvent offrir une programmation variée et faire découvrir des nouveaux talents. Sa mission: promouvoir les artistes musicaux et présenter des artistes émergents en région et ainsi faire profiter à la population une vie musicale diversifiée et dans une formule unique de souper-spectacle.