Exposition de photographies à l’huile de Danielle Robinson

La Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville accueille pour le mois de mai dans la Salle Desjardins l’exposition Un air d'été de l’artiste Danielle Robinson.

Il s'agit de 10 photographies tirées de sa série Par ailleurs. La majorité des impressions sont sur aluminium blanc ou brossé. Toutes les photographies ont été prises dans l'environnement immédiat de l'artiste, autour de chez elle, à la limite de Saint-Joseph-de-Beauce et de Beauceville, tout juste à côté des rivières Calway et Chaudière.

Après l’hiver et le trop-plein des mesures sanitaires, elle a choisi de présenter des photos qui apporteront leur vent de fraîcheur pour le plus grand bien des visiteurs. Les vaches et leurs veaux, les chats, les fleurs, les champs et la rivière sont ses principaux sujets d’intérêt dès l’arrivée du printemps.

L'exposition est accessible au public sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.