Prix du Patrimoine 2022: la Nouvelle-Beauce dévoile ses lauréats

C'est en présence des maires du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce qu'ont été dévoilés hier, au Centre multifonctionnel de Vallée-Jonction, les lauréats des Prix du Patrimoine 2022.

Dans la catégorie Conservation et préservation, le prix est allé à la Paroisse de Saint-Jean-l'Évangéliste, qui a effectué des travaux de restauration aux trois portes de la façade principale de l'église de Saint-Lambert-de-Lauzon. La ressource spécialisée, qui a été embauchée pour le projet, a respecté les matériaux et les techniques d'ébénisterie utilisées au début du 20e siècle pour mettre en valeur l'oeuvre et la patrimoine bâti.

Pour la catégorie Interprétation et diffusion, le lauréat est NOUSAISONS, un centre agriculturel installé dans l'ancien presbytère de Scott qui accueille des artistes en résidence de création. Au cours de leur séjour, ils peuvent s'inspirer des objets patrimoniaux sur place et vivre une expérience artistique unique, qui leur permettra de côtoyer d'autres artistes, les habitant locaux et l'agriculture.

Quant è la catégorie Porteurs de tradition, la lauréate est Dany Gilbert de Sainte-Marie. Cette enseignante à la Polyvalente Benoit-Vachon a mis en place une classe-musée sur la patrimoine québécois.Depuis plus de 20 ans, ses élèves ont l'occasion de découvrir la réalité de nos ancêtres grâce aux 600 objets et photos qui y sont exposé, dont 70% lui appartiennent personnellement.

Enfin, le Domaine Taschereau-Parc Nature de Sainte-Marie obtient le prix dans la catégorie Préservation et mise en valeur du paysage. Situé sur un domaine seigneurial, cet espace de 51 hectares est riche sur le plan écologique et historique. Ses visiteurs peuvent y admirer une mosaïque de milieux humides , de faune, de flore et d'oeuvres d'art grâce à ses s, à son. promontoire et à sa passerelle aérienne.

À l'issue de ce concours biennal, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches mettront en place une vaste campagne de promotion et de visibilité des lauréats sur chaque territoire.