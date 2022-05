Artistes et organismes recherchés pour les animations littéraires

L'organisme Alphare et la MRC de Beauce-Sartigan lancent un appel auprès des artistes et des organismes de la région pour assurer les animations littéraires des bibliothèques municipales du territoire en 2022 et 2023.

L’objectif de l’appel de projet est de favoriser l’éveil à la culture ou à une forme d’art en lien avec les livres. Ce projet vise également à renforcer le rôle des bibliothèques publiques qui représentent l’une des principales ressources à vocation culturelle dans les municipalités.

Les animations ludiques et originales devront faire la promotion de la lecture auprès des enfants de 6 à 12 ans, des adolescents ou des familles. Elles peuvent faire référence à des thématiques (ex : Noël, Pâques) et les formes peuvent être multiples. Par exemple, il peut s’agir d’un conte, d’un spectacle ou d’un atelier d’écriture, de peinture, de danse ou d’improvisation en lien avec un livre. L’activité doit durer au maximum une heure. La formule « clé en main » est très importante puisque les responsables des bibliothèques sont majoritairement des bénévoles. Une enveloppe totale de 7 000 $ est disponible pour soutenir l'ensemble de l’initiative. Un comité d’analyse assurera la sélection des projets.

Les artistes et les organismes de la Beauce et de la Chaudière-Appalaches sont invités à remplir le formulaire de candidature et à acheminer leur CV artistique présentant des expériences d’animation culturelle au plus tard le 3 juillet 2022 par courriel ([email protected]) Pour information ou pour recevoir le formulaire de candidature, veuillez contacter Pascale Dupont à la MRC de Beauce-Sartigan (418 228-8418, poste 142 ou par courriel).

Les partenaires permettant la réalisation de cet appel de projets sont Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan! soutenu par PRECA, et l’Entente de développement culturel de la MRC de Beauce-Sartigan soutenue par le gouvernement du Québec.