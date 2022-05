Bon Jovi sera à l’honneur ce vendredi 27 mai

En effet, c’est au Baril Grill, présenté par Les Méchants shows, que la formation Bon Jovi Xperience sera en spectacle dès 19 h, sur la scène nouvellement installée pour les grandes occasions et les très appréciés soupers-spectacles. La formation BJX interprétera tous les plus grands succès de ce groupe légendaire encore existant. La piste de danse à son comble, cette soirée s’annonce divertissante à souhait!

Country! Country! Country!

C’est le vendredi 3 juin 2022 que tous les grands amateurs de country seront comblés. Le groupe Dark Whisky animera la soirée avec les « hits » qui font danser et chanter le grand Québec au complet lors des nombreux festivals. Dave Chenel se joindra à la formation pour l’occasion! Ça promet!

Soupers-spectacles

Pour ces occasions, un buffet à volonté, de grand choix, sera servi pour 17 h et le personnel courtois offrira aux convives les meilleurs vins et boissons. Quoi de mieux que de profiter d’un bon repas, avec des amis, avant un spectacle de qualité, et ce, tout au même endroit!

Le franc succès de la formule souper-spectacle est le résultat d’une demande grandissante provenant d’un public de 45 à 65 ans qui ne trouvait plus sa place pour s’amuser entre amis, entendre de vrais groupes « live » et revivre, le temps d’une soirée, un totale expérience de musique, de danse et de fête sans la contrainte des heures tardives qui ne conviennent plus à ce genre de public. En l’espace d’une belle soirée, on y fait un voyage dans le train de l’agrément épicurien et musical. Réservez, c’est votre tour!

Comment réserver?

Pour connaître la programmation et effectuer une réservation, rendez vous sur le site internet du Baril Grill dans l’onglet « Soupers-spectacles » ou sur la page Facebook du Baril Grill. Il est possible de réserver un souper-spectacle ou des places pour assister au spectacle seulement.

À PROPOS DE NOUS

Depuis 2021, Les Méchants shows présentent des spectacles professionnels multidisciplinaires principalement dans deux lieux de diffusion, soit la salle de la brasserie le Baril Grill et le Bar spectacle le 4000 à Ville de Saint-Georges. L’organisme prévoit présenter 40 spectacles par saison artistique.

Les Méchants shows peuvent offrir une programmation variée et faire découvrir des nouveaux talents. Sa mission : promouvoir les artistes musicaux et présenter des artistes émergents en région et ainsi faire profiter à la population, une vie musicale diversifiée et dans une formule unique de souper-spectacle. Également, les organismes locaux peuvent bénéficier des services souper-spectacle pour organiser des soupers-bénéfices.