Alexandre Dostie publie son deuxième recueil de poésie

Après Shenley, publié en 2014, le Beauceron Alexandre Dostie vient de faire paraître un deuxième recueil de poésie: Que ceux qui m’aiment me sauvent.

Cet opus du natif de Saint-Honoré est celui d’une poésie écrite avant que le salut arrive – une poésie qui aide le lecteur à comprendre les noyades et qui lui apprend qu’on peut le construire seul, son radeau de sauvetage, que la personne qui peut le plus nous sauver, c’est nous-mêmes.

Que ceux qui m’aiment me sauvent est une mise à nu lyrique et crue des physiques de la colère et de l’effondrement mental: «Tu vas trouver ça bizarre, mais j’avais envie de me rappeler les secousses de ma lente noyade. C’est pas pour faire pitié : nos naufrages sont sûrement différents, mais je sais que la peur, avaler la tasse, entraîner des lifeguards dans la tourmente, ça t’arrive aussi. Entre des chevaux, des chiens, deux autruches, un vampire, des morts pis une couple de chansons d’amour, j’ai découvert que la noyade n’est parfois qu’une plongée nécessaire vers soi. Ouin, je suis rendu là. »

Alexandre Dostie est un artiste autodidacte, poète et cinéaste, au parcours unique. Ses courts métrages, Mutants (2016) et Je finirai en prison (2019), gagnent la faveur des critiques et des jurys. Alexandre collabore aussi à diverses revues québécoises (nouveau projet, Moebius, 24 images, Le Sabord).

Depuis 2009, il est très actif à Trois-Rivières, où il demeure maintenant. Son implication culturelle inclut l’organisation du OFF-Festival de poésie et du Long week-end du court ainsi que son rôle de directeur artistique chez Travelling, les films qui voyagent. Il développe présentement un premier long métrage intitulé Shape.