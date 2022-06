Découvrez le Solstice Festival avec Pamela Doyon

Le camp d'entrainement et la sélection de la Libre, la ligue d'improvisation de Beauce et des régions environnantes, ont eu lieu hier soir dans la salle de la Cabane à swing sur la 1re avenue à Saint-Georges. Près de 30 personnes ont participé à l'activité, un nombre record pour l'équipe. « On est agréablement surpris par le nombre de ...