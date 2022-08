Retour en images sur le Rassemblement de la Chaudière

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 13 août Le Fest’Île Beauceville Prestations musicales avec Les Robineux, The Barkers, Cheese Band, Sara Dufour et Karma Kameleons. Où: Île Ronde à Beauceville Quand: 16 h 45 à 23 h Festival ...