La fête du Canada se passera au Domaine Taschereau

La population mariveraine est invitée au Domaine Taschereau—Parc naturepour célébrer la fête du Canada le vendredi 1er juillet.

C’est le retour des grands rassemblements après deux ans de pandémie.

Les festivités se dérouleront dans le stationnement à partir de 17 h pour le Tailgate Party avec la présence d’un DJ et des hot-dogs.

À 19 h, le groupe Pur sang country Band-Rousse et Cie présentera un spectacle country. La cérémonie protocolaire débutera à 20 h 30 et les gens pourront profiter du groupe The Pineapples qui interprétera des morceaux populaires de rock et de pop-rock des dernières décennies.

Le tout se terminera par les traditionnels feux d’artifice à 22 h 30.

L’accès au site est gratuit et tous les pourboires seront remis au Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie.