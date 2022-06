Inauguration du Parc Robbert-Fortin à Saint-Victor

Les nouvelles expositions en art actuel sont à l'affiche au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce du 12 juin au 2 septembre. La première s'intitule Des signes d'Humains de Francine Vernac et Gabriel Lalonde. Elle se compose d'installations et d'oeuvres en papier, d'écriture et de compositions en matériaux recyclés. « Les mutations ...