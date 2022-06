Elliot Beaudoin termine deuxième à l'émission Les Chefs

Hier soir, les yeux des Beaucerons étaient rivés sur leur téléviseur pour savoir si le jeune aspirant-chef, Elliot Beaudoin, serait couronné vainqueur de la 11e saison de l’émission culinaire « Les Chefs ».

Il s’en est fallu de peu pour qu’il gagne la finale qui se jouait entre Anthony, Jean-Christophe et Amine. Il est arrivé deuxième derrière Jean-Christophe, repartant avec une belle bourse de 25 000$.

Les participants devaient préparer une entrée froide, un plat principal et un dessert et ils avaient carte blanche. Toutefois, comme à l’habitude de l’émission, ils ont reçu une demande de plus. Ils devaient faire une entrée de pâtes fraiches fourrées. Tout devait être prêt en cinq heures et c’est l’étape des entrées qui déterminait quels étaient les trois qui continueraient les autres étapes.

Elliot s’est montré calme et en contrôle tout comme durant le reste de la saison. Au point, que les juges ont remarqué qu’il chantonnait en cuisinant comme s’il était chez lui. De plus, il a été apprécié de voir qu’il cuisinait qu’avec des produits du Québec.

Les entrées du Beauceron ont marqué par leur visuel et la fraîcheur des plats. Bien que des petits détails comme la cuisson de ses pâtes ont été mentionnés ce qui a été retenu ce sont ses saveurs présentes.

C’est finalement Amine qui a dû quitter et Elliot a ainsi continué la compétition.

Les juges se sont entendus pour dire que le meilleur plat principal de la soirée était la morue charbonnière d’Elliot qui a utilisé tous les morceaux du poisson évitant le gaspillage.

Toutefois, le jeune aspirant-chef a eu de la difficulté avec son dessert particulièrement avec sa crème et les juges l’ont bien remarqué lors de la dégustation trouvant même des morceaux de beurre. C’est finalement son dessert qui lui a coûté la victoire.

Le Beauceron n’a aucun regret et a mentionné qu’il avait fait des assiettes qui lui ressemblaient, qu’il avait beaucoup grandi et vécu bien des émotions tout le long de l’aventure.