La saison de la LIBRE reprend mardi

La Ligue d'improvisation de Beauce et des régions environnantes, la LIBRE, reprend ses spectacles à partir de ce mardi, le 28 juin.

Pendant toute la saison estivale, les rencontres auront lieu chaque mardi à 19 h 30 dans la salle de la Cabane à Swing située au 12 120 sur la 1re Avenue à Saint-Georges.

Rappelons que le camp d'entrainement et la sélection des improvisateurs ont eu lieu le samedi 4 juin où un record d'inscription a été battu. Près de 30 personnes ont participé à l'activité.

Cette année il y a trois équipes de six joueurs que sont :

- Les noirs (Dark side of the pizza oubliée dans le four) avec Olivier Turcotte (Capitaine), Mary Boucher, Elisabeth Lessard, Dominic Mercier, Marco Fortier et Olivier Fortier.

- Les rouges (Les Martins à Héma-Québec) avec Émilie Poulin (Capitaine), Frédérick Duval, Catherine Cayouette, Pier-Yves Grondin, Martin Larouche et Martin Mercier.

- Les verts (Les petits sapins de char) avec Jérémy Bernard (Capitaine), Stéphanie Faucher, Marianne Rodrigue, William Lantaigne, François Provost et Gabriel Côté.